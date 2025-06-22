Погибшую в Таиланде бодибилдершу Родину похоронили

Состоялись похороны погибшей во время купания в Таиланде бодибилдерши Юлии Родиной. Об этом ТАСС сообщили в одном из подмосковных фитнес-клубов, где ранее работала Родина.

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"Тело Юлии доставили в Россию и уже похоронили", - сообщил коллега погибшей. По информации ТАСС, похороны Родиной состоялись в пятницу.

Бодибилдерша Наталья Маркеленкова 15 июня сообщила ТАСС, что спортсменку планируют похоронить в Туле. Ранее Маркеленкова на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила, что Родина погибла в Таиланде в результате попадания в отбойное течение. По ее словам, трагедия случилась 11 июня, 12 июня врачи констатировали смерть.

Юлии Родиной было 40 лет, в 2022 году она заняла второе место в категории Wellness на турнире GRAND PRIX NBC 7.