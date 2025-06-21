На ПМЭФ заметили карты Таро с Медведевым, Лавровым и Набиуллиной

Карты Таро с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной заметили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает RTVI.

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«На картах зампред Совбеза России Дмитрий Медведев представлен королем мечей, министр иностранных дел России Сергей Лавров — королем кубков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина — королевой жезлов», — говорится в публикации.

Следует отметить значение этих карт. Так, король мечей символизирует власть, рациональность; король кубков — зрелость и мудрость, а королева жезлов, в свою очередь, означает целеустремленность и харизму.

Помимо карт Таро на ПМЭФ на одном из стендов продавались матрешки бренда My Matreshka. Были представлены варианты из дерева, а также со стразами. Стоимость изделий находилась в диапазоне от 50 тысяч до 385 тысяч рублей в зависимости от размера (35 — 170 сантиметров).