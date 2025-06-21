Опрос: Москвичи вместо бега выбирают долгие прогулки

У москвичей долгие пешие прогулки оказались значительно популярнее бега - их предпочитают 68,3% опрошенных жителей. При этом почти каждый второй специально выходит на длительную пешую прогулку ежедневно, а каждый четвертый старается гулять хотя бы два-три раза в неделю. Об этом "РГ" рассказали аналитики ГК "Садовое кольцо", которые провели соответствующее исследование.

Более половины (58,8%) занимающихся ходьбой признались, что не отслеживают точного числа пройденных шагов. А среди тех, кто пользуется шагомером, подавляющее большинство оказались приверженцами концепции "десяти тысяч шагов". Треть опрошенных ежедневно преодолевает даже большую дистанцию, еще треть держится в диапазоне от пяти до десяти тысяч шагов в день.

От трех до пяти тысяч шагов ежедневно проходят 12% респондентов, до трех тысяч - 9%. Оставшиеся 6% признались, что вряд ли набирают в день хотя бы тысячу шагов.

Чаще всего москвичи предпочитают гулять в общественных пространствах - в парках, на бульварах и набережных. А среди тех, кто находит время для поездки на природу, больше всего любителей гулять по лесу.

Теория десяти тысяч шагов в день стала популярной во всем мире. Врачи подтверждают, что ежедневные неспешные прогулки - это самый доступный способ получить необходимую аэробную нагрузку. Ходьба способствует укреплению мышц и суставов, улучшению гибкости и координации движений. К тому же во время ходьбы организм вырабатывает так называемые гормоны счастья - дофамин, серотонин и эндорфин. Они помогают человеку быть более радостным и активным. Прогулки способствуют расслаблению, уменьшают стресс и улучшают настроение. Кроме того, во время ходьбы мозг работает более активно, он легче устанавливает нейронные связи и стимулирует творческую деятельность.