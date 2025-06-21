Стало известно, что входит в наследство Талызиной

Наследникам народной артистки РСФСР Валентины Талызиной достанутся недвижимость в Москве и Подмосковье, а также интеллектуальные права. Об этом сообщает «Аиф» со ссылкой на юристов.

Юрист Александр Хаминский рассказал, что основную ценность в наследстве представляет квартира в центре Москвы на Большой Никитской улице, где проживала актриса. Ее рыночная стоимость может достигать 50 миллионов рублей и более.

Кроме того, актрисе принадлежала дача в Кратово, которую она очень любила. Коттедж в данном поселке стоит от 12 миллионов рублей.

«Значительную часть наследия также составляют интеллектуальные права. Речь идет о гонорарах от озвучивания легендарных фильмов и мультфильмов (“Ирония судьбы”, “Трое из Простоквашино” и др.), а также правах на сценарий документального фильма о Бунине (1994)», — сказал юрист.

По его словам, наследникам также отойдут личные вещи, государственные награды, включая ордена и медали».

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