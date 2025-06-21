Симоньян рассказала о сложнейшей операции России

Россия находится «де-факто в состоянии войны со всем западным миром» и ведет сложнейшую военную операцию. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает РИА Новости.

Симоньян дала интервью на полях ПМЭФ, отметив, что Россия оказалась в непростом положении, в ее истории такого не было никогда.

«Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем, так называемым, западным миром», — сказала редактор RT.

Она напомнила о словах американского лидера Дональда Трампа, который сказал, что «если бы не мы, Украина не продержалась бы и три дня».

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Симоньян добавила, что в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, сейчас Россия противостоит Западу практически в одиночку, «это сложно и тяжело».