Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области. Ее цитирует РИА Новости.

На полях ПМЭФ Симоньян отметила, что у России много партнеров, которые ее поддерживают, но «физически мы воюем практически в одиночку».

«Северная Корея, огромное им спасибо, большие молодцы. И вот на этой неделе было озвучено, какое количество северокорейцев сейчас помогает восстанавливать Курскую область», — сказала редактор RT.

В мае сообщалось, что подвиги северокорейских солдат будут увековечены в памятниках и названиях площадей в освобожденных населенных пунктах Курской области.

На этой неделе высший руководитель КНДР Ким Чен Ын решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.