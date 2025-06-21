Константинов: в Крыму высокий уровень безопасности

Жители и гости Республики Крым надежно защищены, в регионе низкий уровень преступности. Об этом ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

"Безопасность, в первую очередь криминальная, на очень высоком уровне в Крыму. Мы этот уровень достигли и поддерживаем много лет. У нас очень безопасный регион", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.