В России захотели увеличить новогодние праздники

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Российское правительство в следующем году может увеличить новогодние праздники. Об этом в понедельник, 23 июня, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Если нововведения одобрят, то россияне будут в Новый год отдыхать с 31 декабря по 11 января включительно.

Нилов рассказал, что 31 декабря 2025 будет выходным днем. Официальные новогодние праздники стартуют с 1 по 8 января 2026 года. Однако последний день выпадает на четверг, из-за чего первым рабочим днем в году становится пятница, 9 января.

— Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре, — цитирует слова депутата ТАСС.

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В мае 2025 года россиян ожидали два блока нерабочих дней, которые дали время на отдых перед полноценным летним отпуском благодаря переносам выходных дней с 23 февраля и 8 марта. Всего из 31-го календарного дня в мае рабочими были лишь 18 дней.