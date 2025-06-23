Ситуация с возвращением россиян из-за ближневосточного конфликта стабилизировалась

Ситуация с возвращением российских туристов из-за рубежа в связи с ближневосточным конфликтом стабилизировалась, заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

По его словам, ситуация стабилизировалась с точки зрения работы с российскими туристами.

«Те, кто хотел долететь, почти все уже вывезены. А что касается полётов, опять же нужно решать такие ситуации по мере стабилизации», — сказал Кондратьев.

Ранее посольство России получило более 2 тыс. обращений по поводу выезда из Израиля.

В посольстве России в Иране также сообщили, что основная часть желающих россиян уже покинула иранскую территорию.