Стали известны детали смерти актрисы Валентины Талызиной. Звезда советского кино, исполнительница одной из главных ролей в знаменитой комедии "Ирония судьбы или с легким паром" скончалась сегодня утром в своей квартире на Большой Никитской улице.

Как стало известно "МК", резкое ухудшение состояния у 90-летней актрисы наступило в субботу рано утром. Сиделка Елена нашла ее без сознания и вызвала " Скорую", но спасти Валентину Илларионовну было уже нельзя.

Талызина страдала онкологическим заболеванием - злокачественным новообразованием поджелудочной железы. В марте ей уже приходилось вызывать медиков - актрису мучили приступы аспирации. Но тогда она отказалась ложиться в больницу.

Названа причина смерти Валентины Талызиной

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