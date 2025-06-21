Умерла народная артистка России Валентина Талызина

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра Моссовета.

Дата и место похорон, причины смерти пока не называются.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — отметили в пресс-службе.

Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске.

В 1952-1954 годах училась в Омском сельскохозяйственном институте.

В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.

C 1958 года – актриса Государственного академического театра имени Моссовета.

В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе «Человек, который сомневается».

Зрителям запомнились ее роли в картинах «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня», «Женитьба», «Непрофессионалы», «Гений».

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Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РСФСР (1985).

Награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).