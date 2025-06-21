Прилепин рассказал о «великих русских хохлах»

Николай Гоголь был украинцем и русским писателем, «великим русским хохлом». Так считает литератор Захар Прилепин, передает РИА Новости.

Прилепин заявил, что русские писатели могут быть разной национальности.

«Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем», — сказал Прилепин.

Он не согласен с тем, что «никаких украинцев не существовало». Об Украине писали русские классики, и украинцы «отличались уже в XVII веке от великороссов весьма серьезно».

По его словам, Гоголь «считал себя хохлом, гордился этим».

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«И таких великих русских хохлов у нас огромное количество», — добавил Прилепин, отметив, что это нормально, а яркий украинский субэтнос делает нас только богаче.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, поэтому «вся Украина наша».