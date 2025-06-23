Вильфанд спрогнозировал погоду в Москве на неделю

Всю неделю температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 2-4°C. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение каждого дня этой недели в Москве давление будет ниже нормы, поэтому погода облачная, возможны прояснения. Облачная погода и прохладная. Прохладная потому, что температура не только в Москве, но и на всей европейской России характеризуется условиями вхождения воздушных масс с севера", - сказал специалист.

Вильфанд добавил, что в начале недели ночью в столице ожидается +8°C...+10°C. Днем в Москве воздух прогреется до +18°C...+20°C. Во второй половине недели прогнозируется небольшое повышение ночных температур до +11°C...+13°C. 21 июня Вильфанд рассказал, что в Москве на неделе ожидаются ежедневные дожди. Специалист отметил, что в столице ожидается низкое давление и, как следствие, облачная погода.