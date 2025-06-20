В Центральной России начался редкий «грибной бум»

В центральных регионах России началась уникальная грибная волна, которая охватывает обширные территории от Ленинградской до Тульской областей и южных регионов. По словам члена Союза грибников Михаила Вишневского, такая активная грибная активность встречается редко — примерно раз в десять-пятнадцать лет.

Миколог отметил, что погодные условия весны оказали решающее воздействие на активный рост грибов. Резкие колебания температуры и осадков привели к образованию богатого урожая белых грибов, подосиновиков и других популярных видов.

Вишневский также подчеркнул, что пик грибной волны приходится на самое начало лета, и время для тихой охоты ограничено несколькими неделями, ориентировочно до конца июня. По окончании периода активного роста грибов произойдет естественный перерыв, связанный с восстановлением грибниц, и следующая волна возможна лишь осенью.

Тем, кто любит собирать грибы, эксперт советует не упустить шанс и немедленно отправиться в леса, особенно в Тверской, Костромской, Владимирской, Смоленской и Рязанской областях, где ожидаем богатый урожай.