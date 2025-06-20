В Анапе механизированную очистку пляжей от мазута завершат к середине июля

Специалисты намерены к середине июля завершить механизированную очистку пляжей Анапы, загрязненных нефтепродуктами в результате крушения танкеров у Керченского пролива. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Анапе системная механизированная очистка пляжей перешла к завершающему этапу - обработке оставшихся 34 га побережья. Спецтехника завершит этап механизированной очистки анапских пляжей к середине июля , - говорится в сообщении.

Как отметил директор ООО "Курорты Анапы" Николай Заливин, слова которого приводит оперштаб региона, полное завершение работ на пляжах Анапы запланировано на 10-15 июля, сроки зависят от погодных условий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей, пробы отбираются ежедневно, и если ситуация будет улучшаться, решение будет пересмотрено.