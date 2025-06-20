Рейтинг трудоустройства выпускников сделают критерием качества образования

«Единая Россия» намерена усовершенствовать рейтинг трудоустройства выпускников российских колледжей и вузов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

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По его словам, партия активно участвовала в разработке рейтинга, положение о котором отражено в народной программе. Рейтинг был создан Минтрудом в рамках поручения Президента России.

«Он соответствует задаче, которая была поставлена главой государства – понять какие учебные заведения дают качественное и нужное экономике образования», — сказал депутат.

Мажуга подчеркнул, что рейтинг основан на уровне трудоустройства и медианной зарплате выпускников. Сейчас соотношение этих показателей составляет один к одному.

«Первый рейтинг – это только начало. Далее, совместно с коллегами мы будем его совершенствовать», — сказал парламентарий.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин назвал рейтинг трудоустройства и зарплат выпускников показателем качества вузов.

Напомним, рейтинги составляются отдельно по каждой области подготовки студентов с учетом числа трудоустроившихся выпускников и уровня их заработной платы. Они призваны помочь абитуриентам оценить перспективы на рынке труда, а учебным заведениям – изучить успешные практики других организаций.