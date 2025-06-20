Мизулина пожаловалась на народную любовь

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась, что фанаты, преследующие ее везде, нарушают ее личную жизнь и право на отдых. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

По словам Мизулиной, фанаты у нее появились давно, но после того, как она открыто заявила о своих отношениях с певцом Shaman (Ярослав Дронов) внимание к ней только возросло. Она поделилась, что поклонники караулят ее «буквально повсюду»: на работе и в самолетах.

«При этом они считают, что фотографии и селфи это моя священная обязанность, не понимая, что у меня есть личная жизнь. Иногда я хочу побыть простым человеком и не обязана делать фотографии с теми, кого вижу впервые», — сказала Мизулина.

После этого у нее спросили, как она борется с такими ситуациями.