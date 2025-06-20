МГУ вышел из топ-100 ведущих вузов мира

В новом рейтинге, по версии Quacquarelli Symonds, университет занял 105-е место, опустившись за год на 11 позиций.

В первой сотне российских вузов нет вообще. МГУ — единственный университет, который занял позицию в топ-300. МГТУ имени Баумана за год опустился с 298-го на 320-е место; РУДН — с 316-го на 367-е, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, в топ-500 вошла Высшая школа экономики. Она за год потеряла 20 пунктов и оказалась на 430-м месте.

Лидер рейтинга — американский Массачусетский технологический институт. Второе место занял Имперский колледж Лондона, на третьем — Стэнфордский университет.