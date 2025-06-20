«Тёмные» двадцатые и новый андеграунд: как прошёл паблик-ток на препати Пикника Афиши x Сбер

Накануне фестиваля музыкальный редактор «Афиши Daily» Лёша Горбаш поговорил с продюсерами и артистами о том, как сейчас работает внимание слушателя и какие у него запросы.

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19 июня 2025 года в пространстве Restaurant by Deep Fried Friends прошёл паблик-ток «Странные, добрые, тёмные: как звучат наши двадцатые» – центральная часть препати Пикника Афиши x Сбер, организованная совместно с коммуникационным агентством DIDENOK TEAM.

На паблик-токе встретились медиаэксперты, артисты и продюсеры, чтобы поговорить о противоречиях современного культурного ландшафта, новых музыкальных героях, алгоритмах и актуальных запросах аудитории. В центре внимания оказался термин «тёмные двадцатые» – формула, описывающая культурную перегрузку. И если для одних она стала воплощением тревог времени, то для других – попыткой сформировать новый эмоциональный словарь, в котором музыка становится реальным утешением и просто способом остаться на связи с собой. Поговорили и о новых способах продвижения музыкантов, которые поменялись после ухода западных стримингов. По словам участников, TikTok и SoundCloud стали двумя полюсами новой индустрии: первый – коммерческий двигатель, второй – поле для экспериментов с «чистым творчеством».

Лёша Горбаш, музыкальный и шеф-редактор Афиши Daily:

«Для меня как модератора самым важным было то, что нам удалось провести паблик-ток с шестью участниками не как набор монологов, а как живой, вовлекающий разговор. Все общались друг с другом, уточняли, спорили, тут же рождались шутки — и в какой-то момент диалог перекинулся в зал. Это не была сухая аналитика или попытка найти ответы — скорее, совместный способ почувствовать момент и зафиксировать, в каком культурном контексте мы живём и работаем».

В разговоре также приняли участие Даня Порнорэп (трэп-критик, автор Telegram-канала PRNRP), Рустам Киреев (музыкальный эксперт, автор Telegram-канала Rust Never Sleeps), Кирилл Диденок (основатель DIDENOK TEAM и лейбла DNK Music), Полина Фаворская (музыкант, диджей, участница электронного дуэта LAVBLAST), Василий Конад (медиапродюсер, экс-STUDIO 21, PR-менеджер артистов) и Даниил Трабун (журналист, соведущий подкаста «Декодеры»).

Музыка была не только темой паблик-тока, но и большой частью вечера и ночи. Сначала за диджейский пульт встала музыкальный продюсер Пикника Афиши Марина Зёмка, а после разговорной части со специальной акустической программой выступила группа passmurny. В ночь препати ушла под сет Spaida.

Среди гостей мероприятия были друзья и резиденты агентства DIDENOK TEAM — Сергей Матвиенко, Маш Милаш, Катя Адушкина, Катя Позова, Даня Меркулов, Лена Журавлева, Андрей Глазунов, Софья Купер, Саня Бекер, Катя Мотовилова, Даша Погадаева, Полина Денисова и многие другие.

Фестиваль Пикник Афиши x Сбер пройдёт уже 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Среди хедлайнеров — «Руки Вверх!», Cream Soda, Mnogoznaal, Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Kill Eva и ЛАУД, а также много совершенно новых имён, которые уже скоро сами станут известными.