Раскрыты подробности о новой работе Ефремова в театре

Первым спектаклем актера Михаила Ефремова после выхода из колонии может стать постановка по фильму «Без свидетелей». Об этом сообщил режиссер Никита Михалков, его цитирует РИА Новости.

«Это может быть спектакль по моему фильму "Без свидетелей" с Ефремовым и Анной Михалковой», — отметил кинематографист.

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Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии устроился на работу в "Мастерскую 12" режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По ее информации, Ефремов написал письмо, которое "тронуло" Михалкова и он помог ему устроиться в театр.

"У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — "Мастерская 12" Михалкова", - написала Собчак.

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Режиссер Никита Михалков в пятницу, 20 июня, подтвердил, что актер Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».

— Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером, — заявил Никита Михалков в разговоре с ТАСС.

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Советская и российская актриса театра и кино, депутат Государственной Думы Елена Драпеко в беседе с изданием «Аргументы и факты» одобрила инициативу режиссера Никиты Михалкова, предложившего Михаилу Ефремову, освобожденному условно-досрочно из колонии, работу в театре «Мастерская «12».

Драпеко заявила, что «поддерживает эту идею». Она назвала Ефремова очень хорошим артистом.

«Я поддерживаю эту идею. Считаю, что Ефремов – очень хороший артист», – отметила Драпеко.

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Советский и российский актер Михаил Ефремов сыграет главную роль в новом фильме, за которую получит 13 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, артист уже подписал контракт и получил депозит в размере 3,5–4 миллионов рублей. Съемки новой кинокартины начнутся в конце августа в Москве, а завершатся – в Белоруссии.

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