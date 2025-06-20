Госдума ужесточит наказание за отравления в детских лагерях

В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за нарушения санитарных норм в детских оздоровительных лагерях. Об этом пишет "Парламентская газета".

Инициатива вызвана участившимися случаями массовых отравлений в детских лагерях по всей стране. Авторы законопроекта в пояснительной записке подчеркивают, что существующие меры ответственности не являются достаточным сдерживающим фактором.

Для юридических лиц минимальный штраф может вырасти с нынешних 30-70 тысяч рублей до 50-150 тысяч рублей.

Неустранение нарушений в установленный срок повлечет за собой штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. В случае причинения серьезного вреда здоровью, но без уголовного состава, штрафы могут достигать от одного до двух миллионов рублей.

Помимо административной ответственности, пакет законопроектов предусматривает и уголовную. Поправки в УК РФ вводят штрафы для юрлиц от 500 тысяч до 5 млн рублей за нарушения, повлекшие по неосторожности массовое заболевание.

В случае, если нарушение санитарных норм приведет к гибели ребенка по неосторожности, виновным грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Гибель двух и более детей может повлечь за собой заключение на срок от семи до десяти лет.

Ранее в лицее "Инноватика" в селе Усады завершилась проверка по фактам заражения детей кишечной инфекцией.