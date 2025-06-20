Алаудинов обратился с просьбой к россиянам

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов написал обращение российским гражданам. Его в пятницу, 20 июня, опубликовали в Telegram-канале МОЛОТОВ «АХМАТ».

© Вечерняя Москва

Военный призвал россиян побольше молиться за родину.

— Бог нас не оставит, потому что Бог любит Россию, Бог любит нас, мы любим Бога. Поэтому, если будем усердно молиться — Бог нам ответит на наши молитвы, — добавил он в публикации.

Алаудинов также поблагодарил тех, кто относится с пониманием к тому, что на данный момент происходит в мире.

Недавно генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал мобилизовать «минимум 500 тысяч человек», чтобы никто не позволил себе поступить с Россией так же, как с Ираном. После депутат Государственной думы Андрей Колесник отметил, что мобилизация до одного миллиона граждан России — нецелесообразное решение.

Ранее Алаудинов также назвал схиигумена Гавриила «дебилом в рясе» из-за его комментариев о мусульманах, после чего он выразил свои извинения. 7 июня правое движение «Сорок сороков» и блогеры потребовали привлечь Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбление.