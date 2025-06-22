В Ярцево Смоленской области полицейсике и общественники поддержали акцию «Свеча памяти», приуроченную ко Дню памяти и скорби

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась самая кровопролитная в истории человечества война, унесшая 26 миллионов жизней. В День памяти и скорби руководство межмуниципального отдела МВД «Ярцевский» и член Общественного совета Андрей Парепко поддержали акцию «Свеча памяти». Мероприятие направлено на сохранение памяти о героизме народа, проявленном в годы Великой Отечественной войны. Отдавая дань светлой памяти всем погибшим на полях сражений, ушедшим из жизни воинам, участники акции зажгли свечи памяти и возложили цветы к памятнику воинам-защитникам города Ярцево в 1941 году.