Собчак на ПМЭФ вспомнила про «голую вечеринку»

Журналистка Ксения Собчак после выступления главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова на деловом завтраке «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вспомнила про «голую вечеринку» Насти Ивлеевой. Об этом пишет РБК.

Депутат выступил с речью о российской экономике, во время которой заявил, что «социализм рухнул только потому, что не смог выполнять свой основной экономический закон».

«А мы свои основные экономические законы еще даже не написали», — отметил Макаров.

По словам Собчак, депутат сказал «крамольную в каком-то смысле речь».

«У меня вообще ощущение, что я в шаге от голой вечеринки, хотя пришла в очень приличное место», — отметила журналистка. «В конце концов, каждый выбирает для себя ту вечеринку, где ему более комфортно», — ответил на ее реплику депутат.

До этого российская журналистка Сусанна Альперина написала в Telegram-канале, что Ксения Собчак «села не в тот вагон», когда возмущалась из-за отсутствия представительниц эскорт-услуг на ПМЭФ-2025.

Собчак поделилась впечатлениями от интервью с Гогунским

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в Москве. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.