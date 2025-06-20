В Москве прощаются с актрисой Натальей Теняковой

Сегодня, 20 июня, в МХТ им. Чехова проходит церемония прощания с известной актрисой Натальей Теняковой. Отдать последнюю дань уважения вдове артиста Сергея Юрского пришли многочисленные поклонники и знаменитые коллеги. Одними из первых у гроба артистки оказались Константин Хабенский, Валерий Баринов и Авангард Леонтьев.

Гроб с телом Натальи Теняковой установили на сцене. Рядом расставили стулья. На первом ряду сели родные и близкие артистки: единственная дочь, актриса Дарья Юрская, и ее сыновья. Они не скрывали слез и переживаний.

Напомним, новость о смерти Натальи Теняковой появилась 18 июня. Актрисе было 80 лет. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде. В театр влюбилась еще в школе. Тот случай, когда актерство будто в самой ее природе, в крови. Зритель полюбил актрису буквально с первой роли в кино. Она сыграла Лиду в "Старшей сестре". Потом была главная героиня в фильме "Зеленая карета". А ее звездная роль, пожалуй, самая удивительная и неожиданная в карьере, - в фильме "Любовь и голуби". Наталья Тенякова блистательно воплотила образ деревенской старухи, бабы Шуры.