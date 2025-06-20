Портал «Рамблер» разработал AI-гид по Пикнику Афиши х Сбер

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) разработал — AI-помощника на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса, который поможет с навигацией по легендарному фестивалю Пикник Афиши х Сбер. Гид сделан в формате чат-бота, который изменит привычный фестивальный опыт: пользователи точно успеют на любимых исполнителей, узнают, где перекусить, и какие активности есть в детской зоне, если они пришли с ребёнком.

© Рамблер

Для использования сервиса гостям достаточно отсканировать QR-код, размещенный на промоповерхностях и карте фестиваля, и перейти в ИИ-бот. В открывшемся интерфейсе пользователи могут:

подготовиться к визиту;

за считанные секунды получить информацию о программе, артистах, инфраструктуре и активностях «Пикника»;

сформировать индивидуальный план с учетом личных предпочтений и музыкальных вкусов;

использовать гида как навигатор по карте фестиваля.

Пользователи выберут для себя главное в насыщенном расписании Пикника Афиши x Сбер. Благодаря возможностям GigaChat чат-бот понимает естественную речь, его можно спросить: «Где кофе?», «Что есть для ребёнка?», «Кого послушать, если люблю Mnogoznaal?» Вместо длинных FAQ – живой диалог и быстрые ответы на основе базы официальной информации о фестивале.

Гид от портала «Рамблер» – первый AI-помощник на российских фестивалях. Это шаг к новому уровню комфорта, вовлечённости и персонализации контента для каждого гостя. Он позволит сэкономить время, снизит эффект FOMO (страха что-то упустить) и даст гостям более насыщенный, выгодный и комфортный опыт посещения.

Сервис доступен в режиме реального времени на протяжении всего фестиваля.

В 2025 году легендарный фестиваль возвращается в музей-заповедник «Коломенское». 21 июня Пикник Афиши x Сбер пройдёт в Москве, а 9 августа приедет в Санкт-Петербург на Елагин остров. Среди хедлайнеров — «Руки Вверх!», Cream Soda, Mnogoznaal, Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Kill Eva и ЛАУД, а также много совершенно новых имён, которые скоро уже сами станут хедлайнерами.

Подробнее о фестивале – на сайте.