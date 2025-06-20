Посол Киргизии в РФ попросил особого отношения к детям трудовых мигрантов

Посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев попросил особого отношения к детям трудовых мигрантов при проведении тестирования на знание русского языка.

По его словам, русский считается языком межнационального общения и закреплён в Конституции республики как официальный.

«В этой связи обращаюсь к нашим российским партнёрам: мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учётом вышеизложенного, при их зачислении в школы и проведении тестирования», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии, экс-премьер республики Темир Сариев потребовал особого статуса для граждан республики в России.