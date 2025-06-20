Опрос показал, что Путину доверяют около 80% россиян

Большинство (79,9%) опрошенных россиян доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину, 77,3% респондентов одобряют его деятельность. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

В свою очередь, недоверие главе государства выразили 15,7% россиян, участвующих в опросе. Не одобряют деятельность российского лидера на посту 14,1% респондентов.

Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, отрицательно на этот вопрос ответили 18,4%. О доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили более половины участников опроса — 61,8% респондентов, 19% ответили, что не доверяют Мишустину.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие дни, 35,6% россиян назвали «Единую Россию», 11,6% — ЛДПР, 9,4% — КПРФ, 6% — партию «Новые люди», 4% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В начале июня опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что Путину доверяют более 80% граждан. Исследование проводилось в период с 30 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 51 российского субъекта.