Опрос показал, знают ли россияне, как действовать при ЧС

Большинство жителей России не имеют навыков поведения в условиях чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты всероссийского опроса, проведенного страховым брокером Mains.

Более половины респондентов (53,5%) считают, что в их регионе чрезвычайные ситуации маловероятны. Однако среди наиболее вероятных рисков опрошенные выделили теракты и атаки беспилотников (22,8%), пожары (12,5%) и наводнения (10,7%). Землетрясения, по мнению большинства, почти исключены — их упомянули менее 1% участников.

Уровень личной готовности к чрезвычайным ситуациям остается крайне низким. Только 6,7% опрошенных уверены в своих знаниях и умениях, которые позволят им оперативно действовать в случае угрозы и эвакуироваться. Примерно треть респондентов (33,6%) заявили, что не имеют никакого плана действий, а 38% рассчитывают только на помощь экстренных служб в критической ситуации.