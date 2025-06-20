Опрос показал, знают ли россияне, как действовать при ЧС
Большинство жителей России не имеют навыков поведения в условиях чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты всероссийского опроса, проведенного страховым брокером Mains.
Более половины респондентов (53,5%) считают, что в их регионе чрезвычайные ситуации маловероятны. Однако среди наиболее вероятных рисков опрошенные выделили теракты и атаки беспилотников (22,8%), пожары (12,5%) и наводнения (10,7%). Землетрясения, по мнению большинства, почти исключены — их упомянули менее 1% участников.
Уровень личной готовности к чрезвычайным ситуациям остается крайне низким. Только 6,7% опрошенных уверены в своих знаниях и умениях, которые позволят им оперативно действовать в случае угрозы и эвакуироваться. Примерно треть респондентов (33,6%) заявили, что не имеют никакого плана действий, а 38% рассчитывают только на помощь экстренных служб в критической ситуации.
«Что касается базовых запасов — воды, продуктов питания и медикаментов хотя бы на трое суток — они есть у 23,5% участников. В то же время 41,9% респондентов признались, что никогда не задумывались о создании "тревожного запаса". После участия в опросе желание подготовить его выразили 34,6%», — говорится в публикации.