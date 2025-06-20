Исправительные колонии в РФ начали массово скупать диджей-оборудование

Российские исправительные колонии (ИК) начали массово закупаться диджей-оборудованием и музыкальными инструментами: количество поставок увеличилось на 470 процентов за последние три года. Об этом в пятницу, 20 июня, пишет Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Сообщается, что за последние полтора года заключенные получили около 120 поставок с музыкальными инструментами. В период с 2018 по 2023 год их число составило 70. Отмечается, что деньги на оборудование начали выделять на благо воспитательных работ для заключенных.

Так, в Тверской области ИК № 7, № 4 и местное СИЗО получили электрогитары, ударные установки, диджейские пульты и акустическую систему — общая стоимость составила около 500 тысяч рублей. В Иркутске на оснащение колоний бас-гитарами, микрофонами, акустическими системами и пультами потратили порядка 700 тысяч рублей.

ИК в других регионах также пополнились музыкальной техникой: в Марий Эл приобрели синтезатор и дополнительное оборудование на 331 тысячу рублей, в Кузбассе — гитару и подставку на 27 тысяч, в Свердловской области — синтезаторы, усилители и другие инструменты на 220 тысяч.

В Красноярском крае законтрактовали драм-машину, варган и микрофон на 130 тысяч, а в Амурской области — музыкальное и видеопроизводственное оборудование на 530 тысяч рублей. В колонии-поселении № 1 Санкт-Петербурга решили создать полноценную студию звукозаписи с профессиональными мониторами и студийной техникой, передает Telegram-канал.

Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в следственный изолятор № 6 на улице Шоссейной, в котором провел день с осужденной женщиной.