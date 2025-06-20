Не только Ихтиандр: артисту Владимиру Кореневу исполнилось бы 85 лет

Актер Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье морского офицера, будущего контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева. Мать, Ольга Васильевна, была домохозяйкой.

Детство будущей звезды прошло на юге, в городе Измаил, на берегу Дуная. Затем семья переехала в Таллин (Эстония), где Владимир начал всерьез приобщаться к театру. Драмкружком, который он посещал, руководил актер Русского драматического театра Иван Рассомахин. Двенадцать его воспитанников впоследствии стали профессиональными артистами.

В 1961 году Коренев окончил в Москве ГИТИС и был принят в Московский драматический театр им. К. С. Станиславского (с 2015 года — Электротеатр «Станиславский»). В течение многих лет, вплоть до кончины в 2021 году, был ведущим артистом труппы. Участвовал во множестве спектаклей, проявлял себя как режиссер.

Невероятную известность Кореневу принес фильм «Человек-амфибия» (1962 год), в котором он сыграл главную роль — Ихтиандра — молодого человека, который может дышать под водой и жить на суше. Его образ считался одним из главных романтических героев 1960-х, он без преувеличения был известен во всем СССР — картину посмотрели в прокате 65 млн зрителей.

Кроме того, Владимир Коренев известен по ролям в фильмах «Свет далекой звезды» (1964 год), «Дети Дон-Кихота» (1965 год), «Сыны Отечества» (1968 год), сериале «Освобождение» (1971 год), картинах «Дорога в ад» (1988 год), «Криминальный талант» (1988 год), «Неизвестные страницы из жизни разведчика» (1990 год) и других. В 2000-х много снимался в сериалах. Всего в его портфолио около 50 картин.

В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народного артиста России.

В течение многих лет он был женат на Заслуженной артистке РФ Алефтине Константиновой. Дочь, Ирина Коренева, тоже стала актрисой и служит в Электротеатре «Станиславский». Владимир Коренев скончался в 2021 году от коронавируса.