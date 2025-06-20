В Госдуме назвали условия для возвращения Instagram* в Россию

Платформа Instagram* теоретически может возобновить свою работу в России при выполнении ряда условий, включая публичное покаяние перед гражданами.

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С таким заявлением в пятницу, 20 июня, выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин на Петербургском международном экономическом форуме.

— Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами, — приводит слова депутата РИА Новости.

Он отметил, что владельцы сервиса уже позволяли себе публикации с призывами к насилию и добавил, что только после признания этих ошибок и выполнения всех требований возможно возвращение Instagram* на российский рынок.

Горелкин также высказывался и по поводу работы видеохостинга YouTube. Он заявил, что для возобновления работы YouTube мало снятия антироссийских санкций, поскольку компания Google не оплатила штрафы.

Глава комитета нижней палаты парламента Сергей Боярский в свою очередь отметил, что платформа может вновь начать работу в России в полном объеме в том случае, если руководство сервиса начнет исполнять требования законодательства страны.

Таганский районный суд Москвы в ноябре прошлого года привлек Google LLC к административной ответственности, назначив штраф 3 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление информации. Кроме того, тогда же российские телекомпании потребовали у американской корпорации два ундециллиона рублей за блокировки их аккаунтов на YouTube.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.