Стало известно о новых требованиях, которые введут в школах России с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года в России вводятся стандартизированные требования к преподаванию всех школьных дисциплин, заявил на полях ПМЭФ министр просвещения Сергей Кравцов.
Фактически с 1 сентября 2025 года вводятся унифицированные нормы изучения учебных предметов, уточнил Кравцов в беседе с РИА «Новости».
По его словам, для каждого класса будет чётко определено содержание изучаемых тем, объём учебных часов и перечень образовательных программ. Кравцов отметил, что педагогические работники получат все необходимые методические материалы.
Он добавил, что данная норма согласована с трудовым законодательством, поэтому рабочая нагрузка преподавателей также будет регламентирована.