Стало известно о новых требованиях, которые введут в школах России с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вводятся стандартизированные требования к преподаванию всех школьных дисциплин, заявил на полях ПМЭФ министр просвещения Сергей Кравцов.

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Фактически с 1 сентября 2025 года вводятся унифицированные нормы изучения учебных предметов, уточнил Кравцов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, для каждого класса будет чётко определено содержание изучаемых тем, объём учебных часов и перечень образовательных программ. Кравцов отметил, что педагогические работники получат все необходимые методические материалы.

Он добавил, что данная норма согласована с трудовым законодательством, поэтому рабочая нагрузка преподавателей также будет регламентирована.