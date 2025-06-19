Собчак: Михаил Ефремов устроился на постоянную работу в театр Михалкова

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии устроился на работу в "Мастерскую 12" режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее информации, Ефремов написал письмо, которое "тронуло" Михалкова и он помог ему устроиться в театр. "У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — "Мастерская 12" Михалкова", - написала Собчак. Она добавила, что первый спектакль с актером будет именно в театре Михалкова. В феврале этого года Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он заявил, что болен. Он также говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных. 9 апреля актер был освобожден из колонии в Алексеевке Белгородской области, где он отбывал срок за ДТП, произошедшее в 2020 году. Telegram-канал Mash утверждал, что Ефремова уже утвердили на первую роль в кино, но представитель артиста это опроверг.