В Мариинском театре состоялась премьера завершенной с участием ИИ оперы

На Новой сцене Мариинского театра прошла премьера мистической оперы «Мандрагора» — первого в мировой истории музыкального спектакля, завершенного с использованием технологий искусственного интеллекта.

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Постановка стала центральным культурным событием Петербургского международного экономического форума и фестиваля «Звезды белых ночей», обозначив новый этап в развитии синтеза искусства и технологий.

Опера, основанная на замысле Петра Чайковского и Сергея Рачинского, была воссоздана и завершена с участием композитора Петра Дранги и нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения. Постановка станет частью репертуара Мариинского тетра в сезоне 2025-2026 годов.

«"Мандрагора" — совместное творчество большого количества людей: нашего замечательного музыканта, композитора Петра Дранги, гениального маэстро Валерия Гергиева и, конечно, артистов Мариинского театра. И все это реализовано вместе с искусственным интеллектом, что экономит огромное количество времени. Представьте себе, сколько времени занимает раскладка партитуры на большой симфонический оркестр. Это не самая любимая работа композиторов, ведь она отнимает у них годы жизни. А благодаря искусственному интеллекту человек может сосредоточиться на креативности — реализации того, что у него внутри. И искусственный интеллект может стать очень мощным помощником и вдохновителем», — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как отметил дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, в последнее время новейшие технологии выступают на сценах мировых театров, в том числе и в России.

«В мире уже сделано невероятное количество всего интересного, а в мире оперы и балета использовать новые технологии по-настоящему, не разрывая естественную связь с творческим произведением, на которое это накладывается, — самое сложное. Мы надеемся, что наш смелый шаг будет воспринят с интересом», — подчеркнул он.

А по словам композитора, заслуженного артиста России Петра Дранги, получилась очень интересная история взаимодействия, когда искусственный интеллект предлагает варианты, помогает доработать, ускоряет процесс и делает его еще более интересным.

«И это ни в коем случае не соревнование, а абсолютная коллаборация. Я думаю, что нам всем в будущем это очень сильно поможет. И наша опера должна поменять не только наших героев, но и всех вокруг, кто ее посмотрел», — заключил Дранга.

Постановка объединила более 170 артистов, включая симфонический оркестр, хоры и солистов. Центральный сценический образ — гигантская голова, внутри которой с помощью видеомэппинга разворачиваются фантастические миры. Режиссер спектакля — Илья Устьянцев, художник по костюмам — Сергей Новиков. Художник-сценограф — Александр Кудрявцев. Над визуальной частью работали: Александр Сиваев (свет), Мурад Ибатуллин (3D-графика), Борис Цибисов (мэппинг). Руководитель производственной группы — Максим Козлов.

Главные партии исполнили Василий Ладюк и Алина Черташ — лауреаты международных конкурсов и признанные солисты, чьи выступления проходят на крупнейших оперных площадках мира.

Проект реализован при участии команд Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга.