Психолог раскрыла мотив Дурова, решившего не оставлять детям наследство

Решение ультрабогатых родителей, включая Павла Дурова, Билла Гейтса, Уоррена Баффета и Марка Цукерберга, не оставлять своим детям крупные состояния становится новой этикой сверхобеспеченной элиты. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявила клинический психолог Дарья Яушева.

По ее словам, за таким решением часто стоит не жадность, а философия личных достижений.

«Существует страх "испорченного поколения". Идея в том, что если человек получает деньги слишком легко, это может разрушить его мотивацию, волю и характер. Это явление известно в психологии как windfall gains — внезапное получение богатства, не сопровождаемое усилиями», — пояснила психолог.

Яушева отметила, что зачастую данный подход основан на глубокой убежденности в важности личного пути. В частности, Дуров считает воспитание внутренней силы важнее денег и хочет, чтобы дети учились действовать без опоры на богатство.

«Идеология "эффективной филантропии" тоже важна и думаю, играет роль. Многие миллиардеры считают, что их капитал принесет больше пользы обществу, чем детям лично. И это связано с их размышлением о ценности жизни, экзистенциальным фокусом», — добавила она.

При этом психолог подчеркнула, что такая установка характерна для западной элиты, где ценятся индивидуализм и принцип self-made (термин, используемый для описания людей, добившихся успеха и богатства благодаря собственным усилиям).

Ранее Дуров заявил, что составил завещание, по которому его дети получат доступ к состоянию основателя Telegram не раньше, чем через 30 лет. Свое решение он объяснил желанием, чтобы они жили, как обычные люди и сами строили свою жизнь.