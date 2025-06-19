Москалькова сообщила о возвращении еще двух курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала Интерфаксу о возвращении на родину двух жителей Курской области, незаконно перемещенных на Украину.

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В Москве, по словам омбудсмена, состоялась встреча переданных украинской стороной двух жительниц Курской области. Они свыше четырех месяцев незаконно удерживались на украинской территории после их перемещения из Суджанского района.

Уже сегодня женщины будут дома, где их ждут родные и близкие. Подчеркивается, что возвращение на родину состоялось в рамках договоренностей стамбульского формата.

«Продолжаем работу по вызволению ещё 32 курян», – подчеркнула Москалькова.

Они так же незаконно удерживаются Киевом.