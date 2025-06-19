В Подмосковье стартует приемная кампания в колледжи и вузы

Выпускники 9-х и 11-х классов в Подмосковье с 20 июня смогут подать документы в колледжи, техникумы и вузы региона, cообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Приемная кампания охватывает учреждения как среднего профессионального, так и высшего образования.

"В нашем регионе 113 техникумов и колледжей, в которых доступно более 245 образовательных программ по востребованным специальностям. Также в Подмосковье 65 высших учебных учреждений. В этом году мы ожидаем, что количество абитуриентов привысит показатели прошлого года, так как выпускники школ все больше осознают важность получения качественного образования", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Поступление в колледжи и техникумы осуществляется на основе результатов школьного обучения, по ряду направлений предусмотрены вступительные испытания. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. На сайтах учебных заведений абитуриенты могут отслеживать свои позиции в рейтинговых списках. Прием оригиналов документов продлится до 15 августа.

Высшие учебные заведения региона осуществляют подготовку специалистов по широкому спектру направлений - от педагогики и инженерии до гуманитарных и прикладных наук. Поступающим доступны как бюджетные места, так и целевые программы, предполагающие последующее трудоустройство по специальности. Подать документы можно как лично в приемную комиссию вуза, так и дистанционно - через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах". Прием документов завершится 25 июля.