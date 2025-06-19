В МВД РФ назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц

Свыше 800 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство, внесли в реестр контролируемых лиц. Об этом заявила РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

© Газета.Ru

Она напомнила, что с 5 февраля 2025 года введен режим высылки и запущен реестр контролируемых лиц, куда попадают без исключения все нарушители миграционного законодательства.

«В настоящее время в нем содержатся сведения в отношении более 800 тысяч иностранцев», — уточнила Казакова.

До этого в МВД сообщили, что число преступлений, совершаемых иностранцами в РФ, в I квартале текущего года выросло на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.