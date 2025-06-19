Россиянин в одиночку отправился на каяке к Ледовитому океану

Один каяк, пять тысяч километров пути и 16 уральских рек — так выглядит маршрут путешественника Олега Чегодаева, который решил пройти через весь Урал до Ледовитого океана по воде. О путешествии, которое россиянин назвал «Уральской Одиссеей», сообщает KP.RU.

Свое плавание Чегодаев начал в середине апреля с верховьев реки Белой. За два месяца он преодолел уже более 2500 километров и дошел до Вишерского заповедника. В среднем в день путешественник проходит около 40 километров — где-то по течению, где-то против. Иногда лодку приходится тащить по суше на колесах, будто бурлак.

Каяк длиной 4,5 метра — его единственный транспорт. В нем хранятся палатка, еда, техника. На веслах он разместил фотографии дочерей, которые «плывут вместе с ним». При этом, самое опасное — не звери, а клещи и человек, говорит Чегодаев. С собой у него антимедвежий газ и фальшфейеры.

«Конечно, если медведь захочет тебя съесть, это не поможет, но отпугнуть любопытного медвежонка эти средства способны», — заметил он.

За все время он увидел пять медведей, к счастью, все встречи закончились мирно.

Что касается провианта, то еду путешественнику раз в 10–14 дней отправляет жена. Пока он плыл по населенным местам, пероодические его угощали местные жители. А сейчас, когда маршрут ушел в дикие районы, основу рациона составляют сублиматы и крупы.

Чегодаев рассказал, что ночует в палатке, снимает фото и видео для будущей книги и делится впечатлениями в блоге. Особое впечатление на него произвела река Чусовая и скала Царские ворота, которую он назвал настоящим чудом природы.

Сейчас путешественник отдыхает в Вишерском заповеднике и готовится к следующему этапу — переходу в бассейн реки Печора. Впереди его ждут тундра, север и Ледовитый океан. Завершить маршрут он планирует в сентябре.

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