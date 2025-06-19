«Ох, боярыня, красотою лепа»: Наталье Селезневой – 80

Газета.Ru
Slide 1 of 22
Актриса Наталья Селезнева, 1970 год
1/18
Актриса Наталья Селезнева, 1970 год 
© Александр Коньков/ТАСС
Актриса Наталья Селезнева в кадре из фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953)
2/18
Актриса Наталья Селезнева в кадре из фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953) 
© Киностудия «Ленфильм»/РИА Новости
Актеры Наталья Селезнева в роли Лиды и Александр Демьяненко в роли Шурика в кадре из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 год
3/18
Актеры Наталья Селезнева в роли Лиды и Александр Демьяненко в роли Шурика в кадре из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 год 
© РИА Новости
Актриса Наталья Селезнева в роли Наташи на съемках фильма «Старый знакомый», 1969 год
4/18
Актриса Наталья Селезнева в роли Наташи на съемках фильма «Старый знакомый», 1969 год 
© РИА Новости/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1966 год
5/18
Актриса Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1966 год 
© Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости
Наталья Селезнева в сцене из спектакля театра Сатиры «Баня», 1967 год
6/18
Наталья Селезнева в сцене из спектакля театра Сатиры «Баня», 1967 год 
© Мирослав Муразов/РИА Новости
Михаил Пуговкин в роли кинорежиссера Карпа Савельевича Якина и Наталья Селезнева в роли Зины на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1974 год
7/18
Михаил Пуговкин в роли кинорежиссера Карпа Савельевича Якина и Наталья Селезнева в роли Зины на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1974 год 
© РИА Новости
Актриса Наталья Селезнева, 1974 год
8/18
Актриса Наталья Селезнева, 1974 год 
© В. Бондарев/РИА Новости
Актриса Наталья Селезнева в кадре из фильма «Не может быть!» (1975)
9/18
Актриса Наталья Селезнева в кадре из фильма «Не может быть!» (1975) 
© Мосфильм

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актеры Наталья Селезнева и Михаил Державин, 2001 год
10/18
Актеры Наталья Селезнева и Михаил Державин, 2001 год 
© Александр Яковлев/ТАСС
Актриса Наталья Селезнева с мужем, актером Владимиром Андреевым, 2003 год
11/18
Актриса Наталья Селезнева с мужем, актером Владимиром Андреевым, 2003 год 
© Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле Орден Дружбы актрисе Наталье Селезневой, 2007 год
12/18
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле Орден Дружбы актрисе Наталье Селезневой, 2007 год 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Актриса Наталья Селезнева в театре Сатиры, Москва, 2011 год
13/18
Актриса Наталья Селезнева в театре Сатиры, Москва, 2011 год 
© Александра Мудрац/ТАСС
Актеры Наталья Селезнева и Михаил Боярский во время съемок фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год
14/18
Актеры Наталья Селезнева и Михаил Боярский во время съемок фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Наталья Селезнева на XI ежегодной церемонии вручения премии журнала HELLO! «Самые стильные в России - 2016!» в Москве, 2016 год
15/18
Актриса Наталья Селезнева на XI ежегодной церемонии вручения премии журнала HELLO! «Самые стильные в России - 2016!» в Москве, 2016 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Певец Борис Моисеев и актриса Наталья Селезнева
16/18
Певец Борис Моисеев и актриса Наталья Селезнева 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актеры Наталья Селезнева и Михаил Державин во время торжественного вечера, посвященного 80-летнему юбилею М.Державина, в театре Сатиры, Москва, 2016 год
17/18
Актеры Наталья Селезнева и Михаил Державин во время торжественного вечера, посвященного 80-летнему юбилею М.Державина, в театре Сатиры, Москва, 2016 год 
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Актриса Наталья Селезнева во время праздничного вечера «Староновогодний кабачок» в театре Сатиры, Москва, 2023 год
18/18
Актриса Наталья Селезнева во время праздничного вечера «Староновогодний кабачок» в театре Сатиры, Москва, 2023 год 
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в творческой семье: ее отец был фотожурналистом, а мать — художницей. Первые роли Селезнева сыграла еще в детстве: в шесть лет она появилась на сцене Театра Советской армии. А в восемь — дебютировала в кино в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер», снятой по сценарию Агнии Барто. Именно писательница настояла, что сыграть девочку Сашеньку должна Селезнева.

«Агния Львовна позвонила директору «Ленфильма» и объявила, что нашла именно ту девочку, которая должна играть роль Сашеньки <…> Барто уперлась. Причем под меня пришлось поменять [актрису, игравшую] бабушку. Там [Татьяна] Пельтцер должна была играть, и когда через много лет я пришла работать в Театр сатиры, первое, что она мне сказала: «А, это ты… Из-за тебя меня убрали из фильма, потому что Барто хотела тебя, а я тебе в бабушки не годилась», — вспоминала сама Селезнева.

Выбрав актерскую стезю, после школы она поступила в театральное училище имени Щукина. А за год до его окончания прошла пробы на роль студентки Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В то время студентам «Щуки» сниматься в кино было нельзя – но Селезнева хотела подзаработать во время каникул и решила сходить на пробы, несмотря на запреты. Роль принесла актрисе всесоюзную известность.

Затем Селезнева появлялась еще в двух лентах Гайдая: она сыграла супругу Шурика Зину в «Иван Васильевич меняет профессию» — именно про нее Иван Грозный в исполнении Юрия Яковлева говорил: «Ох, боярыня, красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна» — и Татьяну в «Не может быть!».

«Гайдай был строгим, и на съемочной площадке царили собранность и концентрированность, как в операционной <…> Когда я снималась у него первый раз, <…> то не осознавала, насколько мне повезло и что вообще за явление — Гайдай. И лишь на третьей и последней нашей с ним картине, «Не может быть!», до меня дошло наконец, с какой грандиозной личностью свела судьба», — рассказывала Селезнева.

Известность актрисе принесла и роль пани Катарины в телепередаче «Кабачок «13 стульев». Кроме того, Селезнева снималась в фильмах «Я Вас любил…», «Приключения желтого чемоданчика», «Тема» и многих других. А с 1966 года она состоит в труппе Театра сатиры – там на ее счету более 15 постановок.

В последние годы Селезнева почти не появляется на публике и не общается с журналистами – из-за состояния здоровья и личных обстоятельств. В 2020 году актриса потеряла супруга, актера Владимира Андреева, с которым была вместе более 50 лет. А в 2021-м она перенесла операцию по замене коленного и тазобедренного суставов и взяла паузу в карьере. В последний раз актриса появилась на сцене Театра сатиры два года назад — во время спектакля она находилась в кресле, поскольку не может самостоятельно ходить после хирургического вмешательства.