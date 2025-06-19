Львова-Белова заявила, что пятеро детей готовятся к возвращению на Украину

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что пятеро детей из переданного Киевом в Стамбуле списка готовятся к возвращению на Украину.

«Мы можем сказать про пять человек, которые у нас уже из этого списка были в работе к возвращению на территорию Украины», — цитирует её ТАСС.

По словам омбудсмена, Россия готовит для Украины встречный список детей, которые находятся на её территории и требуют воссоединения с семьями.

Также Львова-Белова сообщила, что в Запорожской области откроют центр психологической помощи детям.