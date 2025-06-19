Наталья Селезнева призналась, что учит «Евгения Онегина» из-за ухудшения памяти

Актриса Наталья Селезнева, которой 19 июня исполнилось 80 лет, сообщила об ухудшении памяти. Артистка заново начала учить «Евгения Онегина», хотя раньше знала произведение наизусть.

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Подробностями она поделилась в программе «Малахов» на России 1.

Она рассказала ведущему Андрею Малахову, что болезненно встретила смерть мужа – Владимира Андреева, который до 2012 года возглавлял Театр им. Ермоловой. С утратой ей помогали справиться сын и творчество поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Селезнева поделилась, что после коронавируса у нее начались тяжелейшие осложнения, хотя сама болезнь прошла легко.

«Суставы, руки, ноги, волосы — со всем были проблема, а самое главное, память ухудшилась. «Евгения Онегина» знала наизусть, сейчас заново учу», - делилась актриса.

Ранее коллега Селезневой Алена Яковлева рассказала, что актриса редко выходит из дома, давно не приезжала в театр. Чествовать ее юбилей в театре не планировали – все желающие будут поздравлять индивидуально, говорила артистка.