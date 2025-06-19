Наталья Селезнева призналась, что учит «Евгения Онегина» из-за ухудшения памяти

Passion.ru

Актриса Наталья Селезнева, которой 19 июня исполнилось 80 лет, сообщила об ухудшении памяти. Артистка заново начала учить «Евгения Онегина», хотя раньше знала произведение наизусть.

Наталья Селезнева призналась, что учит «Евгения Онегина» из-за ухудшения памяти
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Подробностями она поделилась в программе «Малахов» на России 1.

Она рассказала ведущему Андрею Малахову, что болезненно встретила смерть мужа – Владимира Андреева, который до 2012 года возглавлял Театр им. Ермоловой. С утратой ей помогали справиться сын и творчество поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Селезнева поделилась, что после коронавируса у нее начались тяжелейшие осложнения, хотя сама болезнь прошла легко.

«Суставы, руки, ноги, волосы — со всем были проблема, а самое главное, память ухудшилась. «Евгения Онегина» знала наизусть, сейчас заново учу», - делилась актриса.

Ранее коллега Селезневой Алена Яковлева рассказала, что актриса редко выходит из дома, давно не приезжала в театр. Чествовать ее юбилей в театре не планировали – все желающие будут поздравлять индивидуально, говорила артистка.