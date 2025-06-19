Стало известно, какое наследство оставила Наталья Тенякова

18 июня на 81-м году жизни не стало актрисы Натальи Теняковой. У артистки есть единственна дочь — Дарья. О том, какое именно наследство досталось ее ребенку, рассказали в издании StarHit.

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Девочка родилась во втором браке актрисы с актером Сергеем Юрским, из-за чего она является наследницей первой очереди.

Самой Дарье Юрской сейчас уже 51 год, у нее есть двое детей — 23-летний Георгий и 16-летний Алишер.

Тенякова никогда не была обделена вниманием со стороны близких и родственников — она постоянно проводила время с семьей.

Дочери от актрисы перейдет дача и квартира в центре столицы. Небольшой загородный дом находится в 50 километрах от Москвы, рядом с Ногинском. Стоимость объекта около четырех миллионов рублей.

Квартира на Гагаринском переулке стоит куда больше — 90 миллионов рублей. В нее семья переехала, когда Дарья еще училась в старших классах, чтобы девочке было проще добираться до школы, уточнили в издании.

Ранее стало известно, что причиной смерти народной артистки России стала острая сердечная недостаточность.