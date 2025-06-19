Poizon заработал в России

Китайский маркетплейс Poizon официально заработал в России. Об этом в четверг, 19 июня, заявил региональный директор магазина Дмитрий Селихов.

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По его словам, Poizon предлагает покупателям широкий ассортимент товаров популярных спортивных и люксовых брендов, включая Adidas, Nike, Armani, Gucci и многих других. Особенность площадки заключается в низких ценах благодаря отсутствию расходов на международную логистику: большинство фабрик производителей находятся непосредственно в Китае.

Доставка товара покупателю займет от 15 до 26 дней, причем предусмотрена возможность возврата заказа. Товары будут поступать через партнеров Poizon в российские пункты выдачи заказов, передает Москвич Mag.

Ранее депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов выразил недоумение по поводу инициативы ограничить скидки на маркетплейсах. По его словам, это можно трактовать только как проявление недобросовестной конкуренции, неэтичного лоббизма, попытку навредить малому бизнесу и вмешательство в финансовые дела граждан.