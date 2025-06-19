Павел Дуров озвучил детали завещания

Мать троих детей от Павла Дурова, Ирина Болгар, наверняка, огорчится, ознакомившись с содержанием завещания, которое бизнесмен предусмотрительно составил несмотря на молодой возраст. Основатель Telegram тревожился по поводу того, кому отойдут его дела, разработки и накопления после смерти.

В интервью французскому изданию Point Дуров пояснил, что его работа сопряжена с каждодневными рисками. Павел осознает, что успел нажить себе немало врагов, защищая «свободы». В беседе он заявил, что собирается распределить наследство между всеми своими детьми.

Как выяснилось, у Дурова только официально признанных детей от разных женщин — 6. Все они получат доли. Но и это еще не все. Те 100 малышей, которые появились на свет от биоматериала Павла посредством ЭКО, тоже претендуют на богатства миллиардера. Правда, есть один нюанс. Вступить в права наследования дети смогут только через 30 лет.