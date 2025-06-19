В Севастополе приостановил работу морской транспорт

В Севастополе прекратили работу катера и паромы, рейд закрыт. Об этом сообщил городской департамент транспорта, передает РИА Новости.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — отметили в ведомстве.

Дептранс не уточнил причины произошедшего. Для горожан организовано движение автобусов между северной стороной и центром.

В начале июня в Севастополе прошло заседание оперативного штаба, в рамках которого решили ввести два новых сигнала оповещения об опасности: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». О новых мерах рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.