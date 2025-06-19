Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Калуги и Волгограда

В аэропортах Волгограда и Калуги временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, в волгоградском Гумраке и калужском Грабцево ввели ограничения, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Пост Кореняко опубликован в 4:00.

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На этом фоне замдиректора АНО "Центр развития законодательства", кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба. Обычно начисления происходят автоматически.

Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за атак дронов покупка страхового полиса - это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.