Хуснуллин допустил участие граждан КНДР в восстановлении приграничья России

Восстановление приграничных территорий России может проходить при участии строителей из КНДР, однако для этого потребуется провести большую организационную работу.

С заявлением об этом выступил перед журналистами зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас вот корейцы ещё хотят подтянуться помогать в этом вопросе… Это ещё большая организационная схема управления», — сказал он.

Ранее вице-премьер заявил, что работа по восстановлению приграничных территорий России будет продолжаться в течение нескольких лет.