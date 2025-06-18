Дуров сделал неожиданное заявление о причинах составления завещания

Бизнесмен Павел Дуров, основатель «ВКонтакте» и Telegram, рассказал в интервью журналу Le Point, что из-за рисков, связанных с его работой, был вынужден написать завещание.

В середине мая Дуров заявил, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом.

«Совсем недавно я составил завещание. Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше, чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы они жили, как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не чтобы они зависели от банковского счета», — разъяснил Дуров.

Бизнесмен пояснил, что к решению написать завещание его подтолкнуло стремление защитить наследие своего детища — Telegram. Кроме того, заметил он, с его работой связаны определенные риски.

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Дуров уточнил, что, защищая свободы, можно нажить себе много врагов, в том числе внутри могущественных государств.